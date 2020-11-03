+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Радио Свобода: в Туркменистане гражданам запретили поездки по стране без уважительной причины

Власти Туркменистана до 1 января 2021 года запретили гражданам поездки по стране без уважительной причины, пишет туркменская служба Радио Свобода.


"Сегодня в разных городах Туркменистана в санэпидемстанции людям не сделали тесты на коронавирус для поездки в Ашхабад. С сегодняшнего дня до 1 января требуется уважительная причина для поездки: приглашение на работу, командировка, направление в больницу, телеграмма о смерти родственников и прочее", – рассказал корреспондент издания.

Теперь для поездок между городами жителям республики нужно представлять обоснование специальной комиссии, в состав которой будут входить представители полиции, миграционной службы, региональных и санитарных властей, Министерства здравоохранения и Министерства национальной безопасности.

Ранее для поездок внутри страны граждане должны были получить справку с результатом теста на коронавирус, однако с конца прошлой недели людям начали отказывать в отборе тестов и выдаче справок. По данным корреспондентов, из-за новых требований жители областей, работающие в столице, лишились возможности добраться до Ашхабада.


Ограничение носит неофициальный характер. Туркменская служба Радио Свобода связывает такие меры с эпидемией коронавируса. По данным издания, правительство планирует усилить карантинные меры, в том числе приостановить внутренние авиарейсы, закрыть передвижение между регионами и запретить массовые мероприятия.

В марте туркменские власти уже вводили ограничения на передвижение населения внутри страны. Закрыто железнодорожное и автобусное сообщение, между регионами перекрыты многие автодороги. Фактически из одного региона до другого сейчас можно добраться только воздушным транспортом. При этом в стране продолжают настаивать на отсутствии коронавируса.

Представители миссии ВОЗ 15 июля рекомендовали властям Туркменистана принимать меры, "как будто коронавирус уже выявлен". В стране уже вводили карантинные меры: закрыли рынки, крупные магазины и мечети. Во всех регионах представители власти обходили дома с призывом не выходить на улицу и носить маски, а также ввели штрафы за неношение маски. Тех, кто не может оплатить штрафы, отправляли на сбор хлопка, а сотрудникам полиции поручили ежедневно выписывать по меньшей мере один штраф за нарушение масочного режима.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]