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Змитрока Бядулю перезахоронили под православным крестом с надписью по-русски

На Восточном кладбище Минска 3 ноября прошло перезахоронение останков писателя-нашенивца Змитрока Бядули (наст. Самуил Плавник). Классик белорусской литературы умер в эвакуации в Уральске (Казахстан) в 1941 году и был там похоронен.
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Перезахоронение останков писателя-нашенивца Змитрока Бядули / svaboda.org​

В феврале 2020-го произошла эксгумация останков, самолётом их доставили в Беларусь. Как рассказал сын писателя Ефим Плавник, прах отца на родину удалось перевезти только с седьмой попытки, передаёт "Радио Свобода". До перезахоронения прах Змитрока Бядули хранился в Ильинской церкви в Бобруйске.

Хотя писатель был по вероисповеданию иудеем, а потом, вероятно, атеистом, похоронили его под православным крестом. Панихиду на Восточном кладбище Минска отслужил православный священник отец Виктор, а также молитву на иврите прочитал раввин Гриша Абрамович.

На могиле поставили крест с надписью по-русски. Позже обещают объявить конкурс на памятник.
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