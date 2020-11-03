Перезахоронение останков писателя-нашенивца Змитрока Бядули / svaboda.org​





В феврале 2020-го произошла эксгумация останков, самолётом их доставили в Беларусь. Как рассказал сын писателя Ефим Плавник, прах отца на родину удалось перевезти только с седьмой попытки, передаёт "Радио Свобода". До перезахоронения прах Змитрока Бядули хранился в Ильинской церкви в Бобруйске.





Хотя писатель был по вероисповеданию иудеем, а потом, вероятно, атеистом, похоронили его под православным крестом. Панихиду на Восточном кладбище Минска отслужил православный священник отец Виктор, а также молитву на иврите прочитал раввин Гриша Абрамович.





На могиле поставили крест с надписью по-русски. Позже обещают объявить конкурс на памятник.

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