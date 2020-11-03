Володар Цурпанов

«Считали авторитетом»





Из изолятора Володар вышел в половине второго ночи. На свободе его встретили жена Ирина, друзья и журналисты. Им он заявил, что в изоляторе «хорошо отдохнул» и настроение у него бодрое, пишет "Могилев Онлайн"





По словам активиста, в тюрьме отношение к «политическим» дружелюбное. Условия, в которых сидел Володар «позволяют говорить, что его считали авторитетом». У него была отдельная чашка, два матраса, давали кипяток, да только дважды охранники потребовали, чтобы он в коридоре заложил руки за спину. Большую часть срока Володар сидел в камере один. Одиночество его не угнетало, хотя, признается он «аудитории иногда не хватало».





«Книжки там есть. Библия спасала, — рассказывает о невольничьих буднях активист. — Без часов было, правда, сложно. Их радио я выключил сразу, поэтому отслеживать время было непросто, особенно во второй половине дня».





«Могли оставить еще на сколько дней. К этому психологически был готов»





На воле Володара Цурпанова ждали 27 октября, когда заканчивались его очередные 15 суток ареста, но в изоляторе его оставили еще на 6 суток. Их он не отбыл через сухую голодовку, которую держал раньше, протестуя против незаконного заключения. После 10 дней голодовки в результате ухудшения состояния его тогда доставили в больницу, где активист пробыл неделю.





Володар допускал, что в изоляторе его могли оставить еще на несколько дней, и к этому психологически был готов. Он не знает, что изменилось в стране, пока был за решеткой, но думает, если бы что-то опасное произошло для режима, то понял бы по поведению охраны, а они были обычными.





О потраченном в неволе времени активист жалеет, однако считает, что это «для чего-то нужно». Он отмечает, что в камере работал над проектом «строительства городской партии». Написал 27 заявлений и жалоб на внутренние проблемы изолятора, а также вопросы вне его.





Об уголовном деле: «их возмутило, как я позволил себе так вести себя на суде»





Прислал также письмо и в Следственный комитет с протестом на действия следователя, который, по его мнению, нарушил порядок возбуждения уголовного дела. Сотрудник сообщил активисту, что в его действиях есть состав преступления, но при этом назначил экспертизу оскорбительного высказывания.





Цурпанов считает, что уголовное дело не имеет перспектив, так как в его словах нет оскорбления судьи, а возбудили его для «психологического давления на других, чтобы они не позволяли себе подобного».





«Их возмутило то, что я позволил себе так вести себя на суде, — говорит он. — С их точки зрения такое поведение в отношении важной в их системе институции нельзя оставлять безнаказанными».





Первый раз после выборов Володара Цурпанова задержали 1 сентября на школьной линейке, куда он пришел, чтобы призвать педагогов, работавших в избирательных комиссиях, покаяться за фальсификации выборов. За этот поступок ему присудили 20 суток ареста. Затем его еще дважды судили за участие в акциях протеста и отправляли в изолятор на 8 и 15 суток.