Возле Каменца напали на начальника районной ГАИ





Происшествие случилось 18 октября, когда руководитель ГАИ Каменецкого района вместе с коллегой выбыл в деревню Ратайчицы для проверки сообщения о нетрезвом водителе.





В одном из дворов милиционеры обнаружили искомый Volkswagen Passat, водитель которого успел выйти из машины. Визуально сельчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники попытались задержать мужчину, однако за него заступились знакомые.





— 24-летний нетрезвый местный житель начал конфликтовать с милиционером, выхватил у него телефон и выбросил за забор. Затем он схватил начальника ГАИ за воротник, дважды ударил по подбородку, повредил форму и оторвал погон, — рассказали в МВД.





Нападавшего задержали. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело за сопротивление находившемуся при выполнении служебных обязанностей милиционеру, сопряженное с применением насилия.



