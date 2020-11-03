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Возле Каменца напали на начальника районной ГАИ

В Каменецком районе напали на начальника ГАИ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Происшествие случилось 18 октября, когда руководитель ГАИ Каменецкого района вместе с коллегой выбыл в деревню Ратайчицы для проверки сообщения о нетрезвом водителе.

В одном из дворов милиционеры обнаружили искомый Volkswagen Passat, водитель которого успел выйти из машины. Визуально сельчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники попытались задержать мужчину, однако за него заступились знакомые.

— 24-летний нетрезвый местный житель начал конфликтовать с милиционером, выхватил у него телефон и выбросил за забор. Затем он схватил начальника ГАИ за воротник, дважды ударил по подбородку, повредил форму и оторвал погон, — рассказали в МВД.

Нападавшего задержали. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело за сопротивление находившемуся при выполнении служебных обязанностей милиционеру, сопряженное с применением насилия.
TUT.by
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