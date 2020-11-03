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В Буда-Кошелево на автомойке нашли труп мужчины. По имеющейся информации — родственника высокопоставленного милиционера

Утром 2 ноября в Буда-Кошелево на автомойке «Агросервис» обнаружили труп 30-летнего мужчины.

Тут же находился еще один парень — он был в коме.

Как стало известно «Сильным Новостям», погибший — родственник одного из высокопоставленных милицейских чинов Гомельской области.

Официальных данных по происшествию на этот момент нет. Следователям еще предстоит выяснить подробности трагедии. Однако, по неофициальной информации, мужчина погиб из-за передозировки наркотиками.
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