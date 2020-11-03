Тут же находился еще один парень — он был в коме.





Как стало известно «Сильным Новостям» , погибший — родственник одного из высокопоставленных милицейских чинов Гомельской области.





Официальных данных по происшествию на этот момент нет. Следователям еще предстоит выяснить подробности трагедии. Однако, по неофициальной информации, мужчина погиб из-за передозировки наркотиками.



