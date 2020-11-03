Суд Московского района Минска 3 ноября рассмотрел дела врачей, которых вчера задержали на акции солидарности.





Для принятия решения по протоколу в отношении акушера-гинеколога Станислава Соловья судье понадобилось всего три минуты. После было рассмотрено дело врача РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслана Бодамшина.





С утра возле стенда Московского суда Минска многолюдно: родные и друзья задержанных ждут, когда в расписании появится дело их близкого. Из обрывочных разговоров доносится: «Когда его задержали? На Окрестина сейчас? А в списках он есть? Вроде сейчас людей не бьют».





Несложно догадаться, что тем, кто за решеткой, вменяют уже традиционную статью 23.34. Среди ожидающих в суде семьи и коллеги медиков, которых в понедельник задержали во время акции солидарности с отчисленными студентами. В РУВД Московского района отвезли 9 врачей, ночью трех женщин отпустили, на Окрестина остались только мужчины.





— В шесть вечера муж позвонил и сказал, едет домой, а в 18.28 — что уже задержан, просил не переживать, — восстанавливает хронологию событий Ирина, жена врача РНПЦ травматологии и ортопедии Руслана Якубовского. — Я записала под диктовку фамилии всех задержанных, а с утра была уже в суде.





В 12.25, за пять минут до начала, появляется первое дело медиков — врачу-неврологу РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслану Бадамшину вменяют ч. 3 ст. 23.34. Он уже задерживался раньше по этой статье, поэтому часть третья, где и санкция строже.





Процесс не отличается от аналогичных по ст. 23.34: связь с Окрестина по скайпу, монитор повернут к судье, Руслан не видит вообще кто присутствует в зале. В самом начале он просит судью Лидию Телицу ознакомиться с показаниями свидетелей, обеспечить адвокатом и говорит, что в РУВД не дали возможности сообщить родным о задержании.





— Это, пожалуйста, в РУВД, — говорит судья и объявляет перерыв, для участия в процессе вызывается дежурный адвокат.





Когда в обед почти все слушатели из суда ушли (по правилам, в здании нельзя находиться с 13 до 14), один из сотрудников суда сообщает: начинается рассмотрение дела по Соловью. Речь про акушера-гинеколога 3-й минской клинической больницы Станислава Соловья.





То, что он говорит по скайпу, в зале слышно плохо. Судья Татьяна Мотыль сообщает: 31-летнему врачу также вменяют ч. 3 ст. 23.34. Чуть позже врач уточнит, что в сентябре его уже задерживали.





Судя по материалам дела, гинеколог «нарушил порядок уличного шествия», он участвовал в акции, которую Мингорисполком не разрешал.





— Вину не признаю, — поясняет Соловей.





Говорит, в понедельник вечером возвращался с работы и встретился со знакомыми врачами, решил пройтись, «ничего не кричал».





— И сколько знакомых с вами решили пройтись? — спрашивает судья Мотыль.





— Честно, не считал, — отвечает Станислав Соловей.





Предполагает, на улице было человек 20. Судья интересуется, с какой целью, и Станислав говорит, что отвечает только за себя, действия других не может комментировать. И тогда оглашается протокол участкового милиционера, его фамилия в суде не озвучивается.





Как утверждает сотрудник милиции, люди шли по проспекту Дзержинского с плакатами и бело-красно-белыми флагами, кричали: «Жыве Беларусь! Уходи! Мы не уйдем!»





Станислав с этим не согласен и говорит судье, что в РУВД ни у кого из задержанных флагов не было.

Весь процесс по этому делу длился 17 минут, еще три минуты судье Татьяне Мотыль понадобилось для принятия решения. Виновен, 15 суток ареста.

— Все мы под богом ходим, вам это аукнется! — громко говорит одна из присутствующих.





После обеда продолжились процессы над остальными задержанными врачами.





«Нас называли фашистами. Людей, которые спасают жизни»

Врача РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслана Бодамшина также судят ч.3 т ст. 23.34. После обеда ему предоставили дежурного адвоката. Медик чувствует себя уверенно, отвечает развернуто, задает вопрос свидетелю-милиционеру, прямо спрашивает, почему он врет, и не раз обращает внимание на нарушение закона. Врач оспаривает заявление, что это его второй суд по 23.34.





— Никто меня не судил, не вызывал, повестки никакой не получал (речь про первый суд — Прим. TUT.BY). С данным протоколом не согласен, прошу приложить видео, которое снимали сотрудники ОМОНа, - заявляет Руслан Бодамшин.





По словам задержанного то, что вчера было, — просто «общение», он живет в свободной стране и как свободный человек может ходить по улице.





— Как выпускник БГМУ я с коллегами пришел встретиться возле главного корпуса университета. Там незаконно за свою гражданскую позицию были отчислены студенты. Они высказывались против насилия, беззакония и убийства мирных граждан. Студенты во время перерыва просто сидели в фойе, — выступает в суде врач.





Судья Лидия Телица делает замечание: нужно рассказывать о себе, а не о студентах.





— Сейчас не рассматривается законность отчисления студентов БГМУ, — обрывает судья.





Как говорит врач, с другими медиками они обсуждали как помочь студентам, потом выбежали «черные человечки», не представились, и начались задержания.





— Унизительно посадили меня на пол и запретили вставать. А водитель называл нас фашистами, считаю, это правонарушение. Оскорбляли нас врачей, которые спасают жизни, и к которым вы, возможно, обращаетесь сами, — рассказывает суду Руслан Бодамшин.





Когда его опрос закончился, по скайпу на связь вышел старший участковый милиционер Московского РУВД Александр Бондаренко. Он утверждает: видел, как «передвигается группа граждан в белых халатах с фонариками со своей целью».





— Они шли с плакатом и выкрикивали лозунг: «Жыве Беларусь!». (…) Когда проезжали мимо машины, они начали сигналить и группа граждан выкидывала пальцы вверх, хлопала в ладоши, — рассказывает Бондаренко.





Задержание медиков он описывает так: «Они добровольно проходили».





— Скажите, в белых халатах запрещено ходить в Республике Беларусь? Есть какая-нибудь норма? — задает вопрос свидетелю адвокат Александр Казеев.





— Не запрещено, — отвечает милиционер.





Участковый видел два плаката в середине колонны, но уверен: их также видели те, кто шел впереди.





— Если шел, значит видел. Человек взял на себя ответственность пройти в этой компании, он представлял, что будет, — заявляет участковый Александр Бондаренко.





Слушая милиционера, врач не раз спросил, почему он врет.





— То, что свидетель врет, это ваш вывод, — делает замечание судья Телица.





А вот другой свидетель, провизор-аналитик Марина, видела на проспекте Дзержинского группу людей, которая просто шла, а потом начались задержания. Она даже запомнила номер серого микроавтобуса — 5036, седьмой регион.





На вопрос судьи, что свидетель делала в понедельник на проспекте, Марина напоминает про ст. 27 Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.





В суде снова объявлен перерыв, на этот раз, чтобы запросить постановление суда Ленинского района Минска от 8 октября. Спустя время судья Лидия Телица оглашает его: за события 10 августа врач Руслан Бодамшин 8 октября был наказан штрафом в 10 базовых величин, постановление не обжаловано и вступило в законную силу.





Медик с этим не согласен, он не присутствовал на заседании и вообще не был в курсе рассмотрения дела.





— Сегодня не рассматривается законность постановления суда Ленинского района, — говорит Телица.





И выносит свое решение — административный арест 15 суток.





— Вам не стыдно? У людей есть дети! — присутствующие обращаются к судье.





— Я сейчас охрану приглашу! — отвечает судья.





— Скоро за вами придет охрана, — не выдерживают люди.





— Ага, особенно за нами, — отвечает секретарь и закрывает дверь.













Напомним, вчера вечером около БГМУ люди собрались на акцию солидарности с отчисленными студентами, затем они пошли по проспекту Дзержинского. Медики в том числе шли в белых халатах. Было задержано девять человек.





Речь идет о травматологе-ортопеде РНПЦ травматологии и ортопедии Руслане Якубовском, акушер-гинекологе 3-й городской клинической больницы Станиславе Соловье, сосудистом хирурге Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Дмитрии Маркелове, враче эндоскопической диагностики медицинского центра ЛОДЭ Ирине Маркеловой, враче магнитно-резонансной томографии РНПЦ травматологии и ортопедии Евгении Майском, травматологе-ортопеде РНПЦ травматологии и ортопедии Леониде Глазкине, враче-неврологе РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслане Бадамшине.





Также была задержана медсестра РНПЦ травматологии и ортопедии Ольга Стефанович и врач-дерматовенеролог кожно-венерологического диспансера Валерия Тимошенко. Женщин позже отпустили.



