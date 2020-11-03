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Oops! На парковке у ЦУМа заменили шлагбаум не того цвета

На платной парковке вдоль улицы Гикало возле ЦУМа красно-белый шлагбаум заменили на сине-белый.

TUT.BY выяснил подробности

Обслуживанием этой парковки на улице Гикало, занимается ООО «Парковочное пространство».

— Это техническая замена. Вопрос был в креплении стрелы шлагбаума к основанию. Там была установлена неоригинальная стрела. Мы уже видели сообщение в твиттере, и понимаем, что ситуация вышла немного смешной. На самом деле мы просто вернули на место оригинальную заводскую деталь — «родной» цвет стрелы шлагбаума этого производителя как раз бело-синий, — пояснили в компании.

В компании предоставили фото шлагбаума с «неродной» красно-белой стрелой и с той, на которую ее заменили, когда появилась такая возможность.


Отметим, что единого стандарта или требования к окраске стрелы шлагбаума нет. Это зависит только от производителя. Но считается, что сочетание красного и белого цветов привлекает больше внимания, поэтому многие дорожные знаки выполняются именно в такой расцветке.
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