COVID-19: Минздрав опять химичит со статистикой?
Минздрав озвучил последнюю статистику по коронавирусу.
Минздрав утверждает, что по данным на 3 ноября в Беларуси зарегистрированы 101
329 человек с положительным тестом на COVID-19 - это +929 за последние сутки.
Еще более неправдоподобная информация от Минздрава: за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 992 пациента (то есть +3 смерти за последние сутки)
Самое неправдоподобное, конечно, это утверждение о количестве умерших от коронавируса, которых уже на самом деле тысячи!
Но, похоже, Минздрав скрывает и реальное количество заболевших. Если помните, в октябре, когда началась "вторая волна", пошел резких прирост заболевших.
Но когда официально была пересечена линия в 900 заболевших и официальное количество суточного прироста выявленных заразившихся приблизилось к 1000, вдруг в последние дни вместо роста, по версии Минздрава, у нас уже начинается спад.
Кстати, врач-инфекционист объяснил, как Минздраву удается так манипулировать цифрами, рассказав при этом, что всю официальную цифирь надо умножать примерно на 5.
"Белорусский партизан"
15:34 03/11/2020
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