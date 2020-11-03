+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

COVID-19: Минздрав опять химичит со статистикой?

Минздрав озвучил последнюю статистику по коронавирусу.

Минздрав утверждает, что по данным на 3 ноября в Беларуси зарегистрированы 101 
329 человек с положительным тестом на COVID-19 - это +929 за последние сутки.

Еще более неправдоподобная информация от Минздрава: за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 992 пациента (то есть +3 смерти за последние сутки)

Самое неправдоподобное, конечно, это утверждение о количестве умерших от коронавируса, которых уже на самом деле тысячи! 

Но, похоже, Минздрав скрывает и реальное количество заболевших. Если помните, в октябре, когда началась "вторая волна", пошел резких прирост заболевших. 

Но когда официально была пересечена линия в 900 заболевших и официальное количество суточного прироста выявленных заразившихся приблизилось к 1000, вдруг в последние дни вместо роста, по версии Минздрава, у нас уже начинается спад.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]