COVID-19: Минздрав опять химичит со статистикой?

Минздрав утверждает, что по данным на 3 ноября в Беларуси зарегистрированы 101

329 человек с положительным тестом на COVID-19 - это +929 за последние сутки.





Еще более неправдоподобная информация от Минздрава: за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 992 пациента (то есть +3 смерти за последние сутки)





Самое неправдоподобное, конечно, это утверждение о количестве умерших от коронавируса, которых уже на самом деле тысячи!





Но, похоже, Минздрав скрывает и реальное количество заболевших. Если помните, в октябре, когда началась "вторая волна", пошел резких прирост заболевших.





Но когда официально была пересечена линия в 900 заболевших и официальное количество суточного прироста выявленных заразившихся приблизилось к 1000, вдруг в последние дни вместо роста, по версии Минздрава, у нас уже начинается спад.











