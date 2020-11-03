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В Бобруйске обнаружены мертвыми пожилые супруги

Работники столовой «Дуняша» (ул. Чонгарская) утром 1 ноября несколько часов ждали, пока их директор придет на работу. Но женщина все не появлялась. Подчиненные забили тревогу.

Тревога, увы, оказалась не напрасной: прибывшие по месту жительства директора правоохранители обнаружили женщину мертвой с признаками насильственной смерти. В той же квартире девятиэтажки в переулке Чайковского был обнаружен еще один труп – мужа умершей женщины. Мужчина висел в петле.

Как рассказала «Коммерческому курьеру» официальный представитель СК Юлия Гончарова, по предварительным данным, 1 ноября около 5.30 между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина причинил своей 61-летней жене телесные повреждения. После чего, опять же по предварительным данным, покончил с собой.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 (Убийство). Обстоятельства трагедии выясняются.
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