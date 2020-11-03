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Житель Гродно почитал новости и битой̆ разбил пять автомобилей̆ возле РОВД

По данным следствия, ночью мужчина, В момент совершения данных противоправных действий̆ задержан

37-летний житель Гродно в ночь на 3 ноября в состоянии алкогольного опьянения почитал новости, после чего деревянной̆ битой̆ разбил пять автомобилей̆, находящихся на автостоянке около здания Октябрьского РОВД города.

«Он рассказал, что незадолго до случившегося дома выпивал спиртные напитки и читал новости. То, что он прочёл, ему не понравилось, поэтому он взял биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили», - говорится в сообщении Следственного комитета Беларуси.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса.
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