У Минскa снова появился главный архитектор

Об этом tut.by сообщили несколько не связанных между собой источников.





20 октября должность главного архитектора по соглашению сторон покинула Ольга Радченко, а сегодня этот пост заняла Ольга Верамей.





Ольга Верамей родилась в Минске. Получила высшее архитектурное образование в БНТУ, окончила политологию в Институте предпринимательства и парламентаризма, получила высшее образование в Академии управления.





В числе прочего работала зампредом комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, а в начале 2019 года возглавила Главное управление градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.





Ольга Верамей как в городе так и в министерстве, занималась вопросами градостроительного планирования, а также стратегии развития архитектуры и строительства.





Например, она участвовала в разработке схемы озелененных территорий Минска, в оживлении проекта городов-спутников столицы, в разработке новых, более прогрессивных строительных норм. Кроме того, при ее участии прорабатывался вопрос о комплексной застройке пригородов индивидуальным жильем.





Ольга Верамей часто была участником разных дискуссионных площадок по вопросам градостроительства, которые организовывало не только государство, но и общественные организации.











