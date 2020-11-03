TUT.BY спросил у бывшего прокурора и следователя: встречались ли они с аналогичными делами, сколько вообще может быть фигурантов в деле и что не так, когда человека задерживают по административке, а допрашивают уже в рамках уголовного.





— Я 22 года работаю правозащитником, и впервые статья 342 УК появилась в практике в 2010 году после президентских выборов. Если не ошибаюсь, фигурантами тогда были шесть человек. И все, больше дел по этой статье не было, до этого года, — анализирует ситуацию Олег Волчек, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению». — Как у бывшего следователя прокуратуры у меня возникает вопрос: как можно так быстро принять решение о возбуждении уголовного дела.





Не было времени опросить людей с обеих сторон, проверить записи с видеокамер, провести другие следственные действия. И заметьте: в СК подано 1800 заявлений о причинении телесных повреждений, люди приложили фото, видео, но три месяца никто не спешит возбуждать уголовные дела.

Я считаю, ст. 342 сейчас рассчитана на то, чтобы беларусы перестали выходить на марши и акции.

По словам Олега Волчека, возбуждать «дела пачками — просто абсурд», и он не понимает, как их можно довести до суда. А если они там все же окажутся, то почти все судьи Минска будут заняты только рассмотрением дел по ст. 342.





— Чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела, нужно собрать фактаж, это не делается моментально. То, что произошло, непрофессионально, и явно здесь политическая подоплека. Ладно, мог запутаться один следователь, но разве может группа следователей с опытом вот так ломать судьбы сотен людей? — комментирует TUT.BY Олег Волчек.





Он не припомнит, чтобы раньше по уголовному делу проходили сотни подозреваемых. Но в судебной практике были случаи, когда десятки обвиняемых оказывались за решеткой: банда Морозова, дело о коррупции сотрудников таможни.





В разговоре с TUT.BY бывший следователь Александр Сушко обращает внимание:





— В Уголовно-процессуальном кодексе нет ограничений по количеству подозреваемых. Точно были дела с большим количеством подозреваемых, но немного. Например, дело по наркотикам.





В своей практике Сушко не встречал случаев, чтобы человека за одно и то же действие привлекали в рамках и Административного кодекса, и Уголовного.





— В конечном итоге нужно все-таки определиться: это "административка" или "уголовка". Если последнее, необходимо работать в рамках уголовного процесса. Если дело административное — передавать документы в суд. И если человека привлекут в рамках административного процесса, выходит, уголовного дела быть не может. Тогда возникает вопрос: зачем эта статья?