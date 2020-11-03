В Бресте произошла странная беседа сотрудника МВД со школьниками школы № 20 на счет ситуации в стране. Кому-то удалось записать ее на аудио и потом опубликовать в интернете, пишет Телеграф





Милиционер общается с несовершеннолетними исключительно нецензурно. Примечательно, что все это происходило в школьном помещении за закрытыми дверями, куда представители администрации школы заводят двух парней и пускают туда милиционера и оставляют их наедине.





Разговор длился около 5 минут и состоял в основном из монолога сотрудника МВД. В издании «Наша Нiва» сообщают, что этим сотрудником был начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РОВД Бреста Александр Наумовец.





«Что, б**я, кому не понятно, в кого чего стреляли? Шо тебе рассказать? Шо тебе более подробно рассказать? Че стреляли с автобусов? Рассказать, че стреляли с автобусов, когда возле ЦУМа? Потому шо это гнали, бл**ь, толпу, которая кидала кирпичи, бл**ь, в Брестский РОВД! Шо тебе еще рассказать, а?!», — говорит школьникам сотрудник МВД.





«Ну, просто не разбирались, в кого уже стрелять, а в кого не стрелять», — пытается разговаривать на "нормальном" языке один из школьников.





«Да пох**й, правильно, шо не разбирались, бл**ь! Шо, надо было фамилию, может, спросить, или как там с вами сидел — удостоверение?! Вы че, еб*****сь, бл**ь?! Уже город в руинах бы лежал бы, бл**ь! Или вы думаете, это все омоновцы были?





Я тоже, нах**й, со щитом стоял там на Машерова. Мне, бл**, приятно, думаешь, было ловить эти, бл**ь, петарды, камни, эту х**ню и все?! Ты сидишь там, говновопросы какие-то задаешь, бл**ь!





«Ну, просто, вы пришли, сказали, что на диалог. Ну, значит диалог можно вообще иметь какой-то…», — говорит школьник.





«Диалог, бл**ь, а не провокационные вопросы б**дские! И ты шо, думаешь, соскочил с уголовного дела и будешь сидеть там, бл**ь, х**й знает с каким лицом смотреть на меня, бл**ь, а?», — отвечает милиционер.

















Отец одного из школьников, с которыми матом разговаривал милиционер, собирается разбираться с ситуацией. Его возмутило, что и учителя, и милиционер повели себя неподобающе. Педагоги, при этом, оставили несовершеннолетних школьников один на один с агрессивным милиционером.









Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук отказалась комментировать ситуацию, передает tut.by.



