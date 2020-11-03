Об этом говорят итоги опроса «Левада-центра», проведенного на основе вопросов, сформулированных совместно с «Открытыми медиа».





Намерение сделать прививку от коронавируса подтвердили лишь треть опрошенных россиян (36%). Число же недоверчивых граждан даже увеличилось в сравнении с аналогичным социологическим исследованием, сделанным в августе нынешнего года (53,8% респондентов).





Заметнее всего доверие к вакцине упало среди жителей Москвы и граждан с высшим образованием.





Что касается официальных данных о числе заболевших, то им верят только 27% опрошенных. При этом 33% респондентов полагают, что статистика скрывает реальный масштаб бедствия, а 28% убеждены, что показатели, напротив, завышены.





Денис Волков: «Россияне не доверяют любым действиям властей»





Заместитель директора «Левада-Центра» Денис Волков в комментарии для Русской службы « Голоса Америки » отметил, что у россиян за время, прошедшее с момента предыдущего замера в августе нынешнего года, не выросло желание прививаться. По его мнению, это происходит потому, что ничего качественно нового в ситуации с вакциной не случилось.





«Ее испытания пока что идут, поэтому многие считают, что она сырая, – добавил он. – К тому же нет и полноценной информации об эффективности вакцины. Вот люди и говорят, что сначала надо посмотреть, как организм будет реагировать на нее, а уже потом принимать решение».





Россияне не поменяли своих взглядов на отечественную вакцину несмотря на мощную пропагандистскую кампанию по ее раскрутке, указал социолог. Как ему кажется, основная причина этого в немалой степени кроется в психологии большинства россиян:





«Они полагают, что те прививки, которые делают себе представители власти – это «хорошие, эксклюзивные» прививки, которые для простых людей будут не доступны. Всё вместе и приводит к тому, что большая часть (респондентов) решила дождаться лучших времён».





Денис Волков также подчеркнул, что у россиян сохраняется большое недоверие к официальной статистике по коронавирусу. Но тут, на его взгляд, все не так просто:





«Около трети говорят, что официальные цифры занижены. В их представлении власти скрывают правду, чтобы не нагнетать психологическую обстановку в обществе. Но почти столько же (около четверти) уверены, что цифры заболеваемости, наоборот, завышены. Для себя они объясняют это тем, что правительство пугает население, желая держать всех в страхе, а на самом деле не так страшен черт, как его малюют».





В этом наглядно проявляется общее недоверие к любым действиям властей и высказыванием официальных лиц, но тут ничего нового нет, резюмировал замдиректора «Левада-центра».







