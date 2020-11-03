Зачем им оружие неясно. Зато стало известно, чем они занимаются — срезают ленточки и другие украшения, которыми жители местных домов украшают свои дворы.





Когда минчане заметили, что неизвестные мусорят и снимают украшения, то вышли во двор и попытались не дать это делать. В итоге двух человек задержали, сообщает «Наша Нiва».