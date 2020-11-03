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Такая работа: люди в черном с "калашами" ходят по минским дворам и... срезают ленточки

В Минске в микрорайоне Новая Боровая были замечены люди в черной форме с автоматом Калашникова. Оказалось, это ОМОНовцы.

Зачем им оружие неясно. Зато стало известно, чем они занимаются — срезают ленточки и другие украшения, которыми жители местных домов украшают свои дворы.

Когда минчане заметили, что неизвестные мусорят и снимают украшения, то вышли во двор и попытались не дать это делать. В итоге двух человек задержали, сообщает «Наша Нiва».
Источник: telegraf.by
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