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Коронавирус в мире: число заражений COVID-19 в мире приближается к 47 млн

В мире с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 46 млн 860 тыс. 757 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.


По его статистике, к 8:00 мск во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 206 тыс. 69 человек, выздоровели 31 млн 355 тыс. 790, пишет interfax.by
В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 290 тыс. 443 заражений коронавирусом и 231 тыс. 536 летальных исхода. Более 3,6 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксированы 8 млн 267 тыс. 623 заболевших COVID-19 при 123 тыс. 97 смертельных случаях и более 7,6 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 554 тыс. 206 случаев заражения, умерли 160 тыс. 253, вылечены более 5 млн человек.
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