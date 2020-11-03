



По его статистике, к 8:00 мск во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 206 тыс. 69 человек, выздоровели 31 млн 355 тыс. 790, пишет interfax.by

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.





Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 290 тыс. 443 заражений коронавирусом и 231 тыс. 536 летальных исхода. Более 3,6 млн человек в США излечились от коронавируса.





Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксированы 8 млн 267 тыс. 623 заболевших COVID-19 при 123 тыс. 97 смертельных случаях и более 7,6 млн поправившихся.





Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 554 тыс. 206 случаев заражения, умерли 160 тыс. 253, вылечены более 5 млн человек.



