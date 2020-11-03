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Трагедия: атаку в Вене совершил исламский террорист

Атаку в Вене совершил по меньшей мере один исламистский террорист. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

«Вчера мы пережили нападение по меньшей мере одного исламистского террориста», — сказал министр. Он отметил, что австрийцы не переживали подобную ситуацию десятилетия. Известно, что один из стрелков в Вене симпатизировал запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Сообщается, что преступник был вооружен винтовкой и поясом со взрывчаткой, оказавшимся муляжом.

Стрельба в Вене началась вечером 2 ноября. Она велась несколькими преступниками из шести разных точек города. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом. Один из стрелявших, вооруженный винтовкой, был ликвидирован правоохранителями, еще один был задержан. Всего на данный момент, за исключением преступника, погибло три человека.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
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