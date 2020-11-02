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В Германии ссора белоруса с поляком привела к ножевому ранению

В немецкой земле Гессен 43-летний дальнобойщик из Польши получил ножевое ранение – предположительно, в ходе конфликта с 46-летним водителем грузовика из Беларуси. Об этом сообщает местная полиция.


Инцидент произошел в субботу вечером около 20.00 на стоянке комплекса для отдыха водителей, который расположен у автобана А7 рядом с городом Кассель.

Согласно первым данным расследования, ссора двух водителей возникла вблизи скамейки. Она началась со словесной перепалки. Что стало причиной – пока не установлено.

Пострадавшему была нанесена резаная рана в верхней части тела. Мужчину доставили в больницу, где он был госпитализирован. Опасности для жизни, по последним данным, не существовало.

Подозреваемый задержан и помещен под стражу. 
Belmir.by
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