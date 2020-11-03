



Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, обновили 2 ноября.





В Перечень с 03.11.2020 включаются еще 7 стран, ранее исключенных из него:





Республика Албания,

Федеративная Республика Германия,

Итальянская Республика,

Республика Кипр,

Республика Сан-Марино,

Княжество Монако,

Латвийская Республика.

Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь, сообщает Минздрав.





С полным перечнем стран, по прибытии из которых предусмотрена изоляция, можно ознакомиться тут.



