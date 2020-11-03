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Минздрав добавил в список новые страны, прибывшие из которых должны пройти 10-дневную самоизоляцию

Иностранцев в Беларусь не впускают с 1 ноября, поэтому решение Минздрава касается преимущественно белорусов.


Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, обновили 2 ноября.

В Перечень с 03.11.2020 включаются еще 7 стран, ранее исключенных из него:

Республика Албания,
Федеративная Республика Германия,
Итальянская Республика,
Республика Кипр,
Республика Сан-Марино,
Княжество Монако,
Латвийская Республика.
 
Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь, сообщает Минздрав.

С полным перечнем стран, по прибытии из которых предусмотрена изоляция, можно ознакомиться тут. 
"Белорусский партизан"
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