Минздрав добавил в список новые страны, прибывшие из которых должны пройти 10-дневную самоизоляцию
Иностранцев в Беларусь не впускают с 1 ноября, поэтому решение Минздрава касается преимущественно белорусов.
Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, обновили 2 ноября.
В Перечень с 03.11.2020 включаются еще 7 стран, ранее исключенных из него:
Республика Албания,
Федеративная Республика Германия,
Итальянская Республика,
Республика Кипр,
Республика Сан-Марино,
Княжество Монако,
Латвийская Республика.
Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь, сообщает Минздрав.
С полным перечнем стран, по прибытии из которых предусмотрена изоляция, можно ознакомиться тут.
"Белорусский партизан"
09:04 03/11/2020
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