В ноябре идёт массовый дембель и набор новобранцев в войска, в т.ч. в 3214. Придут те, кто видел всё. Уйдут с радостью те, кто опытен и у кого "набита рука".





С приходом новобранцев неизбежно пойдёт новая волна процесса разложения морального состояния частей. Чем больше туда уйдёт вчерашних студентов, тем сильнее будут расшатаны коллективы. Отдельно будет стоять вопрос отбора срочников в части, причастные к подавлению протестов. Нужно будет как-то отбирать максимально лояльных, из желающих очереди может не быть. К тому же, работает фактор демографической ямы.





фото носит иллюстративный характер





Помимо этого есть риск что новобранцы массового могут принести в части ковид. Здесь стоит вопрос организации длительного карантина, что, естественно, никак не укрепляет боеготовность частей, пишет ex-press.by





Это накладывается параллельно на американские выборы и риска прихода Байдена, чья позиция по Беларуси им неоднократно озвучивалась.





У России параллельно предсказуемо открывается "фронт" в Молдове. Вытянуть Додона будет тяжело, в результате есть риск получить бучу там. Нужно сокращать количество "фронтов".





Всё это, а также нестихающая улица, экономика и ковид, совокупно увеличивают давление на действующий режим, подталкивая его к совершению ошибок и к итоговой развязке.















