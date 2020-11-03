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Умерла адвокат Татьяна Агеева, на которую завели уголовное дело и лишили лицензии после «Плошчы‑2010»

В возрасте 65 лет умерла известный адвокат Татьяна Агеева. Об этом сообщил ее сын Олег Агеев в Facebook.

Татьяна Агеева. Фото: Белорусский документационный центр

«Сегодня умерла моя мама. Она легла в гастроэнтерологию 10 ГКБ Минска 3 недели назад. Там она заразилась COVID. Почти 7 суток мама была на аппарате ИВЛ. Сегодня 2 ноября 2020 года в 4.50 ее сердце остановилось», — написал Агеев.

У нее осталось двое сыновей и четверо внуков.

Татьяна Агеева была адвокатом Минской городской коллегии адвокатов начиная с 1982 года, позже стала членом Президиума коллегии.

 В феврале 2011 года Министерство юстиции лишило лицензий четырех адвокатов, защищавших обвиняемых по делу о массовых беспорядках 19 декабря в Минске. Лицензий лишились Олег Агеев, защищавший кандидата в президенты Алексея Михалевича, его мать Татьяна Агеева, Владимир Толстик и Тамара Гораева — бывшие адвокаты Ирины Халип.

В мае того же года по инициативе КГБ было заведено уголовное дело за подделку документов (ст. 380 УК, нарушение обнаружили в процедуре заключения договоров с клиентами) в отношении адвокатов Татьяны Агеевой и Олега Агеева. Суд приговорил обвиняемых к штрафу, позже в отношении Татьяны Агеевой обвинительный приговор был отменен. Оба адвоката были лишены лицензии и права на работу адвокатом.

С 2012 года Татьяна Агеева работала юристом в Белорусском документационном центре.
tut.by
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