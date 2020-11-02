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Лебедько написал трогательное стихотворение в барановичском СИЗО

Александр Лебедько пропал 8 октября – он не явился на назначенную встречу и перестал отвечать на телефонные звонки.

Анатолий Лебедько. Фото: ЧП-Беларусь t.me/belarusin

На следующий день его осудили на 15 суток ареста по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированной акции. Сначала его поместили в РУВД Центрального района, затем в ИВС и ЦИП на Окрестина, а после увезли в СИЗО в Барановичи, пишет intex-press.by. Политик объявил голодовку и держал ее до 16 октября. 23 октября он вышел на свободу, а 2 ноября разместил у себя в «Фейсбуке» такое стихотворение:

ЛЮБИМЫХ НЕ ПРОДАЮТ…

Любимых не отдают, 
Но с нелюбимыми не остаются. 
От них подальше бегут,
С ними легко расстаются.

Любимых не продают
По бросовым ценам на рынке, 
В них не стреляют, не бьют, 
В торжество не превращают поминки.

Любимых не оскорбляют
Без доказательств вины, 
У любимой из памяти не вырывают
Страницы истории целой страны.

Любимых не выгоняют из дома
И не меняют на двери замок, 
Не насилуют снова и снова, 
Преподавая народцу урок.

Любимых не держат в тюрьме
И строем, с конвоем, не водят. 
Не гуляют в тюремном дворе, 
На допрос к следаку не заводят.

Любимым не угрожают
Ребёнка у мамы отнять. 
На допросах не принуждают
Не виноватых вину признавать.

Любимую не заставляют
За Ебатьку бросать бюллетень, 
По месту работы не вынуждают
Голову наклонять до колен.

Любимых не разделяют
По форме и цвету волос
По вере, кресту не выбирают
И на любимых не пишут донос.

Не ведут на любимых охоту
Оголтелой омоновский бандой
Не превращают в сафари субботу, 
Не промывают мозги пропагандой. 

СИЗО №6, Барановичи, октябрь 2020
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