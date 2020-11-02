Жодинские пенсионеры провели акцию солидарности с БЧБ-пастилой в руках
2 ноября пенсионеры Жодино провели традиционную акцию солидарности. В ней приняли участие около десятка человек, пишет ex-press.by.
Акция с пастилой в Жодино / ex-press.by
Сегодня они держали в руках не только национальные бело-красно-белые флажки, но и пастилу такого же цвета. Эти сладости стали в Жодино чрезвычайно популярными после того, как городской суд счёл такую пастилу доказательством участия в протесте.
Как рассказывало Еврорадио, 75-летнюю Ираиду Миско наказали за акции протеста. В качестве доказательства на суде фигурировало её фото с пастилой бело-красно-белого цвета. Капитан милиции Евгений Семашко на суде объяснил: "Да, таким образом она выражает протест. Зефиркой". У Миско изъяли компьютер и оштрафовали её на 540 рублей (20 базовых величин).
22:27 02/11/2020
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