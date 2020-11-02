Акция с пастилой в Жодино / ex-press.by​





Сегодня они держали в руках не только национальные бело-красно-белые флажки, но и пастилу такого же цвета. Эти сладости стали в Жодино чрезвычайно популярными после того, как городской суд счёл такую пастилу доказательством участия в протесте.



