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Жена певца Змитера Войтюшкевича вышла на свободу после суток на Окрестина

Дирижер хора Concordia, жена певца Змитера Войтюшкевича Галина Казимировская вышла на свободу. Об этом певец сообщил в соцсетях.

Фото: facebook.com/todar.wajciushkewich

Ее задержали 29 октября возле работы и отправили на Окрестина, рассказывали ее друзья. 2 ноября Змитер Войтюшкевич сообщил «Комсомольской правде в Беларуси», что сегодня Галину оштрафовали на 810 рублей, ее судили по 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». После обеда должен был состояться второй суд, подробности по нему неизвестны.

Галина Казимировская известна как руководитель любительского хора Concordia. Этот коллектив был основан в 2007 году и состоит из 25−30 человек: студентов и людей различных профессий в возрасте от 18 до 60 лет, любителей хорового пения.

Как отмечается на сайте hor.by, Concordia исполняет хоровую музыку a cappella. В репертуаре хора более 150 произведений самых различных эпох и стилей: Возрождение, барокко, классицизм, романтизм, музыка ХХ века, и жанров: хоровые концерты, хоровые миниатюры и песни, негритянские спиричуэлы, песни народов мира, рождественская музыка. Большое место в репертуаре занимает современная белорусская музыка, благодаря которой хор стремится открыть Беларусь для других народов, пишет TUT.BY
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