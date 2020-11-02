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Ее задержали 29 октября возле работы и отправили на Окрестина, рассказывали ее друзья. 2 ноября Змитер Войтюшкевич сообщил «Комсомольской правде в Беларуси», что сегодня Галину оштрафовали на 810 рублей, ее судили по 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». После обеда должен был состояться второй суд, подробности по нему неизвестны.





Галина Казимировская известна как руководитель любительского хора Concordia. Этот коллектив был основан в 2007 году и состоит из 25−30 человек: студентов и людей различных профессий в возрасте от 18 до 60 лет, любителей хорового пения.



