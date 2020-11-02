В Минске 3 ноября торжественно перезахоронят прах Змитрока Бядули

Змитрок Бядуля (Самуил Плавник)​





Прощание с писателем состоится в филиале музея истории белорусской литературы "Белорусская хатка" на улице Рабкоровской. В этом здании он жил и работал с 1914 по 1918 годы. Желающие проститься с писателем смогут сделать это с 11:00 до 13:00, передает "Еврорадио"





В 14 часов назначена торжественная церемония перезахоронения на Восточном кладбище (сектор 26).





Змитрок Бядуля (1886-1941) — поэт и писатель нашенивской поры, современник Янки Купалы, Якуба Коласа и Максима Богдановича. Умер в эвакуации в 1941 году в Казахстане около города Уральска. Там же был и похоронен.





Кстати, день перезахоронения совпадает с датой смерти писателя — 3 ноября.