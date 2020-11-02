На акции в поддержку студентов, отчисленных из БГМУ, задержали семь медиков

Вечером 2 ноября группа медиков в белых халатах устроила акцию солидарности со студентами, отчисленными из Белорусского государственного медуниверситета. Включив фонарики на смартфонах, они прошли по проспекту Дзержинского в Минске.