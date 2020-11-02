На акции в поддержку студентов, отчисленных из БГМУ, задержали семь медиков
Вечером 2 ноября группа медиков в белых халатах устроила акцию солидарности со студентами, отчисленными из Белорусского государственного медуниверситета. Включив фонарики на смартфонах, они прошли по проспекту Дзержинского в Минске.
К колонне подъехали два микроавтобуса: силовики задержали мужчин и двух женщин, передает "Еврорадио".
Имена задержанных:
Станислав Соловей
Дмитрий и Ирина Маркеловы
Евгений Майский
Леонид Глазкин
Ольга Стефанович
невролог Руслан (фамилия неизвестна)
Медики, которых не задержали, специально пытались влезть в микроавтобус, чтобы не бросать коллег. Силовики заявили, что сегодня женщины им не нужны, пишет ТГ-канал "Белые халаты".
20:30 02/11/2020
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