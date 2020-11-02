+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Ноябрь обещает быть по-осеннему теплым

Синоптики обещают комфортную погоду в ноябре в Беларуси – температура воздуха будет даже на 1-2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков не превысит многолетних значений.


"Средняя месячная температура воздуха в ноябре 2020 года ожидается на 1-2°С выше нормы (климатическая норма -1, +3°С). Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (норма 40-55 мм)", - сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Там отметили, что обычно в ноябре температура воздуха интенсивно понижается от первой декады к третьей. "В 59% лет самой теплой бывает первая декада, примерно один раз в 3 года самой теплой бывает вторая декада, и в 8% лет – третья декада", - говорится в сообщении на официальном сайте Белгдиромета.

"Частые вторжения холодных масс воздуха в ноябре в сочетании с отрицательным радиационным балансом земной поверхности создают условия для формирования зимнего режима погоды. Температура воздуха все чаще становится отрицательной. Переход среднесуточной температуры через 0°С в сторону понижения считается началом зимы. В среднем он начинается в северных и северо-восточных регионах республики во второй декаде и завершается на юго-западе в конце третьей декады, а в Бресте этот переход осуществляется 3 декабря", - рассказали синоптики.

По их словам, средняя месячная температура воздуха (климатическая норма) в ноябре составляет от -0,6°С на северо-востоке до +2,7°С на юго-западе и западе республики и по сравнению с октябрем понижается на 5,4-6,3°С.

"В отдельные годы она может отклоняться от климатической нормы", - продолжили в Белгидромете. "Так, теплее обычного на 3-4°С был ноябрь 1978, 1996, 2000, 2010, 2013, 2019 годов, самый теплый ноябрь выдался в 1996 году, когда среднемесячная температура воздуха составила +4,9°С. Холоднее на 3-4°С был ноябрь 1946, 1956, 1965, 1988 годов. Очень холодно (на 6-7°С ниже нормы) было в ноябре 1993 и 1998 годов. Температура воздуха днем обычно находится в пределах от +1,9°С до +5,4°С, ночью – от -2,9°С до +0,4°С, в половине лет она опускается ниже -8 -13°С. Абсолютный максимум температуры (+24,1°С) отмечен в Мозыре 1 ноября 1926 года, абсолютный минимум температуры (-27,4°С) – в Езерище 30 ноября 1992 года", - отметили в ведомстве.

"Осадки в ноябре чаще выпадают в виде снега. Самая ранняя дата образования снежного покрова – конец октября, на юге и западе Беларуси – первая половина ноября", - говорится в сообщении ведомства. "Устойчивый снежный покров обычно образуется только в декабре. Среднее количество осадков в ноябре составляет от 40 мм до 55 мм (климатическая норма). При циклоническом характере погоды оно может возрастать до 87-165 мм (2-3 климатические нормы)", - рассказали в Белгидромете.

По словам синоптиков, минимальное количество осадков в ноябре не превышает 0-16 мм. Среднее число дней с осадками составляет 15-20, с туманами – 6-17. За месяц может наблюдаться 2-5 дней с гололедно-изморозевыми отложениями.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]