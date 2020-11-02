+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего блокировать дороги

Задержан администратор телеграм-чата "Минск. Перекрытие дорог", ему грозит уголовное дело, сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.


"На 21-летнего минчанина вышли и на днях задержали оперативники ГУБОПиК МВД. Молодой человек не только администрировал деструктивный телеграм-чат, но и обсуждал с его участниками организацию перекрытия дорог в Минске",- уточнила Чемоданова.

По ее словам, сообщество действовало два последних месяца и за это время пополнилось двумя тысячами человек.

Чемоданова отметила, что задержанный разрабатывал планы блокировки транспортных артерий: определял места, рассчитывал нужное количество участников, предоставлял инструкции поведения и распределял роли.

"В частности, пешеходы выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта, а водители умышленно снижали скорость вплоть до полной остановки, создавая тем самым заторы", - пояснила она.

Официальный представитель МВД подчеркнула, что, по словам задержанного, главной целью чата являлась "полная блокировка транспортного потока в столице".

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за организацию и руководство действиями лиц, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта.

Фигурант не судим, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Беларуси третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]