+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Магазин LSTR оштрафовали более чем на 5800 рублей

Известный магазин патриотической одежды LSTR с 3 ноября временно закрывается. Это связано со штрафом в 5805 рублей (215 базовых), который ему вынесли.

Магазин LSTR / Twitter​

В соцсетях сотрудники с иронией написали: "Чтобы открыться как можно скорее, мы будем "во всю мощь" исправлять выявленные проверкой недочёты и "бросать курить".

Сайт магазина продолжит свою работу. 

Кстати, в начале лета власти задушили проверками магазин национальных сувениров symbal.by. Он была вынужден закрыться, передает "Еврорадио".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]