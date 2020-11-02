Магазин LSTR оштрафовали более чем на 5800 рублей
Известный магазин патриотической одежды LSTR с 3 ноября временно закрывается. Это связано со штрафом в 5805 рублей (215 базовых), который ему вынесли.
Магазин LSTR / Twitter
В соцсетях сотрудники с иронией написали: "Чтобы открыться как можно скорее, мы будем "во всю мощь" исправлять выявленные проверкой недочёты и "бросать курить".
Сайт магазина продолжит свою работу.
Кстати, в начале лета власти задушили проверками магазин национальных сувениров symbal.by. Он была вынужден закрыться, передает "Еврорадио".
18:58 02/11/2020
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