+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Очередная лапша от Минздрава: 4 умерших и 941 новый зараженный COVID за сутки

Количество официально зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Беларуси превысило 100-тысячный барьер и достигло 100400 человек.


Как утверждает Минздрав, но мы уже давно знаем, что это не более, чем лапша на уши граждан, по состоянию на понедельник в стране якобы зарегистрировано 100400 человек с положительным тестом на коронавирус (+941 за последние сутки).

Минздраву также хватает наглости утвержать, что за все время распространения инфекции в Беларуси умерли 989 пациентов (и снова +4 за последние сутки), хотя это не так. 

И статистика по общей смертности за 2 квартал это подтвердила - на самом деле в Беларуси только во время первой волны от коронавируса умерло по разным оценкам от 4,5 до 9 тысяч человек! 

Это также подтверждается тем фактом, что данная статистика уже давно передана в ООН, но до сих пор не опубликована в Беларуси!
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]