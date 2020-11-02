



Как утверждает Минздрав, но мы уже давно знаем, что это не более, чем лапша на уши граждан, по состоянию на понедельник в стране якобы зарегистрировано 100400 человек с положительным тестом на коронавирус (+941 за последние сутки).





Минздраву также хватает наглости утвержать, что за все время распространения инфекции в Беларуси умерли 989 пациентов (и снова +4 за последние сутки), хотя это не так.





И статистика по общей смертности за 2 квартал это подтвердила - на самом деле в Беларуси только во время первой волны от коронавируса умерло по разным оценкам от 4,5 до 9 тысяч человек!





Это также подтверждается тем фактом, что данная статистика уже давно передана в ООН, но до сих пор не опубликована в Беларуси!