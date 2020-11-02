Жену Войтюшкевича оштрафовали. Но будет еще один суд
Руководитель хора Concordia Галина Казимировская находится под стражей
Супругу музыканта Дмитрия Войтюшкевича Галину Казимировскую оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей).
В этот понедельник, 2 ноября, ее признали виновной в том, что она участвовала в митинге. Судили ее по 23.34 КоАП РБ "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".
"Будет еще второй суд по той же статье. Надеюсь, что ей назначат еще один штраф и выпустят", - цитирует Войтюшкевича kp.by
Галина до сих пор находится под стражей. Напомним, ее задержали еще перед выходными. Она руководит хором Concordia. С Войтюшкевичем они воспитывают несовершеннолетних детей.
13:43 02/11/2020
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