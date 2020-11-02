Жену Войтюшкевича оштрафовали на 810 рублей. Будет еще один суд





Супругу музыканта Дмитрия Войтюшкевича Галину Казимировскую оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей). В этот понедельник, 2 ноября, ее признали виновной в том, что она участвовала в митинге. Судили ее по 23.34 КоАП РБ "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".





- Будет еще второй суд по той же статье. Надеюсь, что ей назначат еще один штраф и выпустят, - говорит Дмитрий Войтюшкевич.





Галина до сих пор находится под стражей. Напомним, Галину Казимировскую задержали в Острошицком городке. Она руководит хором Concordia. С Войтюшкевичем они воспитывают несовершеннолетних детей.