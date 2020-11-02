Жену Войтюшкевича оштрафовали на 810 рублей. Будет еще один суд
Руководитель хора Concordia Галина Казимировская находится под стражей
Супругу музыканта Дмитрия Войтюшкевича Галину Казимировскую оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей). В этот понедельник, 2 ноября, ее признали виновной в том, что она участвовала в митинге. Судили ее по 23.34 КоАП РБ "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".
- Будет еще второй суд по той же статье. Надеюсь, что ей назначат еще один штраф и выпустят, - говорит Дмитрий Войтюшкевич.
Галина до сих пор находится под стражей. Напомним, Галину Казимировскую задержали в Острошицком городке. Она руководит хором Concordia. С Войтюшкевичем они воспитывают несовершеннолетних детей.
13:53 02/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение