"Назначено правительственное мероприятие" Внезапно отменен концерт Litesound
Сорван концерт группы Litesound, который должен был состояться в концертном зале "Минск" 13 ноября.
Зал принадлежит Управлению делами президента. И вдруг оказалось, что "на эту дату назначено правительственное мероприятие".
Напомним, группа была среди деятелей культуры, которые поддержали "Народный ультиматум" и призвали "отказаться от посещения культурных учреждений".
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13:19 02/11/2020
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