Зал принадлежит Управлению делами президента. И вдруг оказалось, что "на эту дату назначено правительственное мероприятие".













Напомним, группа была среди деятелей культуры, которые поддержали "Народный ультиматум" и призвали "отказаться от посещения культурных учреждений".