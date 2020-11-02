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"Это была не жизнь": вдова Шона Коннери рассказала о его последних днях

Легендарный актер в последние месяцы не мог ясно выражаться, страдал от деменции, а скончался, как и хотел, тихо во сне.




Вдова актера Шона Коннери художница Мишелин Рокбрюн рассказала о последних днях жизни артиста. Знаменитый "агент 007" в последние месяцы страдал от деменции, пишет Daily Mail.

"Это была не жизнь. Он не мог ясно выражаться. Но, по крайней мере, он умер во сне, очень спокойно. Я была рядом с ним все это время и он тихо ушел. Этого он и хотел",- сообщила 91-летняя Рокбрюн.

Своего ушедшего на 91 году жизни супруга она назвала "великолепным".

"Мы прожили вместе прекрасную жизнь. Он был образцом мужчины, и без него будет очень трудно, знаю", - отметила вдова, добавив, что в браке со звездой она прожила 45 лет.
Корреспондент
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