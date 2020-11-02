СК: в одного из руководителей ГАИ Брестской области стреляли из мести

Происшествие случилось утром 27 июля. Подполковник милиции Юрий Шикунец не пострадал. В его кабинете мужчина "достал пиротехническое изделие" и произвел несколько выстрелов. Однако офицер "оперативно среагировал, что помогло ему избежать ранения". Выяснилось, что нападение было совершено из мести за назначение штрафов.





Уголовное дело завели по статье "Насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности". Пенсионер остается под стражей.