СК: в одного из руководителей ГАИ Брестской области стреляли из мести
Завершено расследование громкого дела о нападении на начальника межрайонного отдела ГАИ в Бресте. Его уже получил прокурор для направления в суд. Обвиняемый — 70-летний мужчина, сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета.
Происшествие случилось утром 27 июля. Подполковник милиции Юрий Шикунец не пострадал. В его кабинете мужчина "достал пиротехническое изделие" и произвел несколько выстрелов. Однако офицер "оперативно среагировал, что помогло ему избежать ранения". Выяснилось, что нападение было совершено из мести за назначение штрафов.
Уголовное дело завели по статье "Насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности". Пенсионер остается под стражей.
12:28 02/11/2020
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