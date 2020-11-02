Беларусская "Комсомолка" отныне под присмотром

Александр Коц. Об этом « Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Комсомольская правда в Беларуси» стал журналист московской редакцииОб этом « Медиазоне » сообщил сам Коц.





«Ну формально Марина Бунакова до конца недели главред. Меня сегодня представили коллективу», — рассказал Коц «Медиазоне».





При этом в статье 31 «Закона о СМИ» указано, что главным редактором беларуского издания может быть только гражданин Беларуси.





Генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Наталья Галезник отказалась комментировать «Медиазоне» назначение Коца.





Александр Коц — военный корреспондент российской «Комсомольской правды». Участвовал в освещении конфликтов в Косово, Афганистане, Сирии, Украине, Ираке, Ливии, Египте, Нагорном Карабахе. Коц внесен в в список украинского «Миротворца»; имеет медаль «За отвагу».





Долгое время Александр Коц работал в паре с Дмитрием Стешиным, еще одним военным корреспондентом «Комсомолки». Стешин участвовал в выпуске журнала «Русский образ», который потом стал одноименной ультраправой организацией (ее лидер Илья Горячев осужден на пожизненное заключение по делу БОРН).





В августе в газете уже меняли главного редактора. Тогда приехала управлять газетой Марина Бунакова — бывшая редактор «KP.RU в Хабаровске» и сотрудница «Комсомольской правды» в Москве. Журналисты рассказали «Медиазоне», что Бунакова стала скорее техническим руководителем, а в дела редакции не вмешивалась.





До этого также в августе у газеты возникла проблема с печатью. В беларуском Доме печати несколько раз "ломался" типографский станок, поэтому там не могли напечатать свежие номера газет «Комсомольская правда в Беларуси» и «Народная Воля», которые должны были выйти с фотографиями массовых протестов на первых полосах.



