Беларусская "Комсомолка" отныне под присмотром
Исполняющим обязанности главреда «Комсомольской правды в Беларуси» назначен одиозный российский журналист Александр Коц.
Александр Коц в Украине
Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Комсомольская правда в Беларуси» стал журналист московской редакции Александр Коц. Об этом «Медиазоне» сообщил сам Коц.
«Ну формально Марина Бунакова до конца недели главред. Меня сегодня представили коллективу», — рассказал Коц «Медиазоне».
При этом в статье 31 «Закона о СМИ» указано, что главным редактором беларуского издания может быть только гражданин Беларуси.
Генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Наталья Галезник отказалась комментировать «Медиазоне» назначение Коца.
Александр Коц — военный корреспондент российской «Комсомольской правды». Участвовал в освещении конфликтов в Косово, Афганистане, Сирии, Украине, Ираке, Ливии, Египте, Нагорном Карабахе. Коц внесен в в список украинского «Миротворца»; имеет медаль «За отвагу».
Долгое время Александр Коц работал в паре с Дмитрием Стешиным, еще одним военным корреспондентом «Комсомолки». Стешин участвовал в выпуске журнала «Русский образ», который потом стал одноименной ультраправой организацией (ее лидер Илья Горячев осужден на пожизненное заключение по делу БОРН).
В августе в газете уже меняли главного редактора. Тогда приехала управлять газетой Марина Бунакова — бывшая редактор «KP.RU в Хабаровске» и сотрудница «Комсомольской правды» в Москве. Журналисты рассказали «Медиазоне», что Бунакова стала скорее техническим руководителем, а в дела редакции не вмешивалась.
До этого также в августе у газеты возникла проблема с печатью. В беларуском Доме печати несколько раз "ломался" типографский станок, поэтому там не могли напечатать свежие номера газет «Комсомольская правда в Беларуси» и «Народная Воля», которые должны были выйти с фотографиями массовых протестов на первых полосах.
Буквально на днях об уходе из «Комсомольской правды в Беларуси» заявили сразу несколько ее сотрудников: журналисты Никита Недаверков, Татьяна Шахнович, Эвика Отто, Ольга Ивашенко и заместитель главреда Инна Кочеткова. Тогда как раз и сообщалось, что это может быть связано с назначением на пост главреда одиозного российкого пропагандиста.
"Белорусский партизан"
12:11 02/11/2020
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