Дикая охота: власть устроила в Куропатах сафари на людей

На многотысячном протесте в Минске силовики устроили стрельбу, взрывы и задержания













Люди шли маршем, чтобы почтить память жертв сталинских репрессий, которые похоронены в урочище под Минском.









Задержанных избивали дубинками.









А тех, кто пытался помочь им, отгоняли свето-шумовыми гранатами и выстрелами.









«Еврорадио» отмечает, что в июле у брестской группы «Дай Дорогу!» вышел клип» Баю-Бай «, в котором милиционер-зомби на комбайне гоняется по полю за протестующими. Похоже, видео оказалось пророческим.









А вот и сам клип: