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Дикая охота: власть устроила в Куропатах сафари на людей

1 ноября на поле возле Куропат силовики на своих микроавтобусах устроили настоящее сафари, пытаясь поймать протестующих.Музыканты "Дай дорогу предсказали такую ситуацию ещё в июле.

Дикая охота: власть устроила в Куропатах сафари на людей
На многотысячном протесте в Минске силовики устроили стрельбу, взрывы и задержания



Люди шли маршем, чтобы почтить память жертв сталинских репрессий, которые похоронены в урочище под Минском.


Задержанных избивали дубинками.


А тех, кто пытался помочь им, отгоняли свето-шумовыми гранатами и выстрелами.


«Еврорадио» отмечает, что в июле у брестской группы «Дай Дорогу!» вышел клип» Баю-Бай «, в котором милиционер-зомби на комбайне гоняется по полю за протестующими. Похоже, видео оказалось пророческим.


А вот и сам клип:
Источник: telegraf.by
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