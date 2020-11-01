Нетипичный симптом коронавируса: фото

Фото: British Journal of Dermatology





По данным издания, чаще всего они появляются на пальцах рук или ног. Обычно подобные образования считались следствием обморожения, но в настоящее время все больше людей с подтвержденным коронавирусом жалуются на похожие симптомы, даже в теплое время года.





Команда исследователей из Covid Symptom Study проанализировала снимки 12 тысяч людей. На фото запечатлены кожные проявления инфекции. Согласно опросам пациентов, бугры на пальцах чаще всего появляются у детей и более молодых больных.





Сами образования могут болеть, но чаще всего не вызывают зуд. Позже, с исчезновением бугра, на месте может начать слезать кожа. По данным изучения 990 случаев заболевания из 39 стран мира, дерматологи выяснили, что сыпь может оставаться до двух недель. Однако порой этот срок затягивается до 130-150 дней.





В июле испанские ученые сделали публикацию в научном журнале JAMA Dermatology. Согласно их исследованию, самым ранним симптомом коронавируса может быть сыпь в ротовой полости — энантема.





Минздрав России в июне предупреждал, что первым возможным симптомом заражения коронавирусом могут быть поражения кожи: дерматозы и кожные сыпи, причем в разных проявлениях.



