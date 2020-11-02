Число зараженных коронавирусом в мире превысило 46 миллионов

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Всего в мире — 46 500 057 инфицированных. 1 200 310 человек погибли от осложнений, вызванных COVID-19. Более 31 миллиона человек выздоровели.





Рекорд по числу заболевших выявили в США: там более 9,2 миллиона инфицированных. Следом в рейтинге с самым большим числом случаев заражения COVID-19 идет Индия (8,2 миллиона случаев) и Бразилия (5,5 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку, пишет Лента.ру



