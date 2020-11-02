Отмечается, что на уходящей неделе в республике снизился темп прироста новых случаев заражения коронавирусом.

Если подобная ситуация будет наблюдаться и дальше, то это говорит о выходе на плато.





Речь идёт о так называемом «высокогорном» плато, после которого уровень заболеваемости должен снизиться. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ.





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Владимир Караник отметил, что в данный момент COVID-19 преобладает в структуре заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, пишет belnovosti.by





В скором времени ожидается изменение структуры и появление в ней других заболеваний, включая грипп.





Председатель Гродненского облисполкома надеется на то, что за счёт прививок в Беларуси удастся избежать эпидемии гриппа.





Также экс-министр здравоохранения выразил надежду на снижение заболеваемости COVID-19 в течение ближайших 1,5-2 месяцев.





Отмечается, что для победы над коронавирусом белорусам необходимо соблюдать гигиену, социальное дистанцирование и использовать средства индивидуальной защиты.







