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COVID-19: Караник рассказал, по какому сценарию пойдет пандемия в Беларуси

Губернатор Гродненской области и бывший глава белорусского Минздрава Владимир Караник рассказал о возможном сценарии развития пандемии COVID-19 в стране.

Отмечается, что на уходящей неделе в республике снизился темп прироста новых случаев заражения коронавирусом.
Если подобная ситуация будет наблюдаться и дальше, то это говорит о выходе на плато.

Речь идёт о так называемом «высокогорном» плато, после которого уровень заболеваемости должен снизиться. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ.

Фото: скриншот

Владимир Караник отметил, что в данный момент COVID-19 преобладает в структуре заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, пишет belnovosti.by

В скором времени ожидается изменение структуры и появление в ней других заболеваний, включая грипп.

Председатель Гродненского облисполкома надеется на то, что за счёт прививок в Беларуси удастся избежать эпидемии гриппа.

Также экс-министр здравоохранения выразил надежду на снижение заболеваемости COVID-19 в течение ближайших 1,5-2 месяцев.

Отмечается, что для победы над коронавирусом белорусам необходимо соблюдать гигиену, социальное дистанцирование и использовать средства индивидуальной защиты.
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