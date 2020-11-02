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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Разработан тест, определяющий Covid-19 за секунды

Первые испытания нового теста на коронавирус подтверждают, что в скором времени возможно появление простого способа определять инфекцию в течение нескольких секунд, а не часов, как было до сих пор. Полное проведение теста занимает минуты.

Дыхательный тест, разработанный в Уэльсе, может определить Covid-19 и отличить его от других инфекций дыхательных путей почти мгновенно, пишет Русская служба Би-би-си.
Результаты испытаний нового теста, проведенных в Шотландии и Германии, опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet.
Его разработчик компания Imspex Diagnostics сообщила, что прибор для теста будет готов к использованию через шесть месяцев, если будет найдено необходимое финансирование.


"Перспективы, я думаю, очень вдохновляют, - сказал основатель и глава компании Санти Домингес. - То, что он мгновенный, позволит применять его в самых разных ситуациях, а не только в больницах".

"Его потенциал видится в авиации, в общем на транспорте, в работе с мигрантами. Образец дыхания можно взять быстро, это не инвазивно, не нужен специально подготовленный человек, и через несколько минут у вас уже есть результат", - говорит он.

Как сообщается, прибор основан на технологии, изначально применявшейся при разработке тестов для диагностики таких заболеваний, как рак легких, а также для того, чтобы быстро отличить бактериальную инфекцию от вирусной.

Однако после начала глобальной пандемии Covid-19 фирма решила сконцентрировать свои усилия на диагностике коронавируса.

"У нас есть наработки в этой сфере, в том числе - опыт применения таких приборов. Когда появился коронавирус, он заставил нас переключиться на это направление", - говорит Домингес.

Проведены два испытания тестов на основе этой технологии - на пациентах в больницах Эдинбурга и Дортмунда.

Исследователи пытались понять, может ли такой прибор отличить Covid-19 от другой инфекции.

Прибор анализирует образец дыхания, выискивая в нем неустойчивые химические элементы, которые дают ключ к пониманию типа респираторного заболевания.

Tесты смогли выявить сигнатуру Covid-19 в этих элементах, которая была позже подтверждена другими, инвазивными способами тестирования.

Тесты оказались способными выявить Covid-19 в 80% случаев, отличив коронавирус от других заболеваний, например, астмы или бактериальной пневмонии.

В ходе тестов, проведенных в Эдинбурге, удалось также идентифицировать химические элементы, позволяющие с большой вероятностью определять тяжесть заболевания и опасность смертельного исхода.

"Если эти тесты докажут свою надежность, они открывают возможность быстрого диагностирования Covid-19 в поликлиниках или в отделениях неотложной помощи, что значительно облегчит работу медперсонала", - говорят ученые.

Особенно важно быстро определять Covid-19 в периоды эпидемий гриппа, у которого могут быть схожие симптомы.

Ученые чрезвычайно вдохновлены новой разработкой, однако пока ее тестирование не было достаточно масштабным, оно было проведено примерно на 100 пациентах.
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