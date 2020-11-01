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«Вплоть до введения полномасштабных экономических санкций». Почему закрытие границ опасно для самих властей

Что будет, если границы все-таки закроют?


Александр Лукашенко внезапно заявил о закрытии границ. При этом он не указал конкретных причин и пунктов пропуска.

В результате Госпогранкомитет в течение четырех часов не впускал в Беларусь практически никого, объясняя ситуацию «эпидемиологической обстановкой в сопредельных странах».

После этого людей с белорусским гражданством стали пропускать на территорию страны. Тем не менее, никакого официального документа, объясняющего происходящее на границе, до сих пор нет.

— На данный момент не известно, на основании чего так происходит. Чтобы это понять, нужен документ, какое-то юридическое обоснование, оформленное на бумаге. Если все происходит на основании устного заявления или информации из госСМИ, здесь и обсуждать нечего, по сути, это полный произвол! — недоумевает руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» он объяснил, почему закрытие границ может обернуться печальными последствиями не только для граждан Беларуси, но и для самих властей.  

— Нельзя пускать или не пускать через границу только потому, что услышал некое высказывание Лукашенко. Это означает, что в стране больше нет законодательства как такового, и мы возвращаемся, по сути, в период Восточных деспотий  (III тыс. до н.э.). Потому что даже в Римскую эпоху были законы, в Античную эпоху были законы, а когда пирамиды строили при Хеопсе, — не было, — сравнивает эксперт.

По его мнению, кроме правового, в проблему может вмешаться серьезный экономический фактор.

— Если то, что не впустили Тадеуша Кондрусевича, стало политически мотивированным произволом  в отношении определенного лица, то под произвол, который происходит сегодня, подпадает неопределенно широкий круг лиц.

В условиях закрытых границ невозможно ведение никакой экономической деятельности. А люди не только живут на границе,  они живут «с» границы. И закрытие границ ударит по этим людям и подтолкнет их к выходу на улицу.

— А там их уже ждет Караев!

— Это человек другой культуры, понимает ли он специфику региона? Надо помнить, что это регионы компактного проживания национальных меньшинств.

Я не знаю, как поведет себя Караев: будет наблюдать и не вмешиваться или попытается вмешаться. Это вмешательство может привести к негативным последствиям даже для властей.

Оно вызовет у людей еще более протестные настроения и ожесточение. Кроме этого, приведет к осложнению отношений с соседними странами.

— Разве можно еще больше осложнить эти отношения?

— Вплоть до введения полномасштабных экономических санкций! Не тех точечных от Евросоюза, которые имеем на сегодняшний день. Может быть определена ситуация, когда будет признано нарушение прав национальных либо религиозных меньшинств. В таком случае санкции последуют незамедлительно и очень жесткие, — предупредил эксперт.
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