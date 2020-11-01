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Фотографы Замировский и Зарубин вышли на свободу после 15 суток ареста

Фотографы портала tut.by и агентства БелаПАН Вадим Замировский и Всеволод Зарубин вышли на свободу после 15 суток ареста.

"Сегодня из Барановичского СИЗО, после отбывания 15-суточного административного ареста, отпустили журналистов tut. by и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина. Встречать журналистов из Минска приехали коллеги из разных СМИ, родные и друзья", - сообщает портал tut.by в воскресенье.


Как сообщалось, Замировский и Зарубин были приговорены в понедельник, 19 октября, судом Октябрьского района Минска к 15 суткам административного ареста.

Суд признал их виновными по двум статьям: 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

По аналогичным статьям ранее во вторник в том же суде к 13 суткам ареста была приговорена журналист портала Onliner.by Дарья Спевак. Она вышла на свободу 30 октября.

Спевак, Замировский и Зарубин были задержаны 17 октября при освещении несанкционированного студенческого марша. Свою вину в суде они не признали.
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