



Читатель Charter97.org рассказал в письме в редакцию свою историю





— Вот и меня коснулась участь тех, кто был уволен за активную жизненную позицию. Та как город у нас небольшой, а бастовать — хлопотное дельце, то мы пока внутренне готовимся к Всебелорусской забастовке.





Речь о другом: мои соседи — преимущественно люди пенсионного возраста, но и они не захотели оставаться в стороне и тоже хотят как-то помочь. И вот они узнали, что их сосед, то есть я, остался безработным, и решили помочь.





Одним словом, однажды днем остановили меня мои соседи и протягивают конверт.





- Что там? –спрашиваю я





- Ваша зарплата!





Они решили взять надо мной шефство, пока я не найду работу.





И как напутствие сказали: ты с поиском не спеши, есть более важные дела, а зарплату мы тебе будем платить. И добавили, что сильно обидятся, если я откажусь от их предложения.





Вот такая солидарность от пенсионеров из глубинки.