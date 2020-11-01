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Пенсионеры из глубинки начали платить зарплату оставшемуся без работы активисту

Солидарность не знает ни границ, ни возрастов.


Читатель Charter97.org рассказал в письме в редакцию свою историю

— Вот и меня коснулась участь тех, кто был уволен за активную жизненную позицию. Та как город у нас небольшой, а бастовать — хлопотное дельце, то мы пока внутренне готовимся к Всебелорусской забастовке.

Речь о другом: мои соседи — преимущественно люди пенсионного возраста, но и они не захотели оставаться в стороне и тоже хотят как-то помочь. И вот они узнали, что их сосед, то есть я, остался безработным, и решили помочь.

Одним словом, однажды днем остановили меня мои соседи и протягивают конверт.

- Что там? –спрашиваю я

- Ваша зарплата!

Они решили взять надо мной шефство, пока я не найду работу.

И как напутствие сказали: ты с поиском не спеши, есть более важные дела, а зарплату мы тебе будем платить. И добавили, что сильно обидятся, если я откажусь от их предложения.

Вот такая солидарность от пенсионеров из глубинки.
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