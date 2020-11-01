Фото: МВД





По версии силовиков, 10 августа 16-летний брестчанин на проспекте Машерова бросил в сторону милиционеров бутылку.





Видео: УВД Брестского облисполкома





В ведомстве сообщают, что 37-летний таксист, гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство в Беларуси, привез пассажиров на массовые беспорядки, а затем стал бросать камни в милиционеров.





Оба задержанных являются фигурантами по уголовному делу о массовых беспорядках.