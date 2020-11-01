+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Бресте задержали школьника и таксиста. Их подозревают в участии в массовых беспорядках 10 августа

В Бресте задержали 16-летнего школьника и 37-летнего таксиста по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщает пресс-служба МВД.

Фото: МВД

По версии силовиков, 10 августа 16-летний брестчанин на проспекте Машерова бросил в сторону милиционеров бутылку.

Видео: УВД Брестского облисполкома

В ведомстве сообщают, что 37-летний таксист, гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство в Беларуси, привез пассажиров на массовые беспорядки, а затем стал бросать камни в милиционеров.

Оба задержанных являются фигурантами по уголовному делу о массовых беспорядках.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]