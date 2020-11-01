За сутки в Беларуси выявлено 977 случаев коронавируса





Всего умерло уже 985 человек с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки скончались пятеро.





Выписаны и выздоровели 87 188 человек, из них за сутки — 525.





За минувший день выполнено 27 215 исследований. Всего в стране было проведено 2 522 817 тестов.