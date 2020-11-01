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За сутки в Беларуси выявлено 977 случаев коронавируса

Минздрав по состоянию на 1 ноября сообщил о 99 459 случаях коронавируса за весь период эпидемии. За сутки в стране зарегистрировано 977 новых случаев COVID-19.


Всего умерло уже 985 человек с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки скончались пятеро.

Выписаны и выздоровели 87 188 человек, из них за сутки — 525.

За минувший день выполнено 27 215 исследований. Всего в стране было проведено 2 522 817 тестов.
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