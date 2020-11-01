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Литовский оперный театр пригласил уволенных коллег из Беларуси принять участие в постановке

Литовский национальный оперный театр пригласил в следующем году принять участие в своей постановке уволенных из Большого театра оперы и балета Беларуси Илью Сильчукова и Андрея Галанова, пишет Reform.by



Фото: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Facebook

«В Беларуси артистов, выразивших свою гражданскую позицию, увольняют из Оперного театра. Поддерживаем и приглашаем оперного солиста Илью Сильчукова и дирижера Андрея Галанова на постановку в литовский национальный театр оперы и балета», — сообщается на официальной странице литовского театра в Facebook.

Напомним, что на днях стало известно об увольнении ряда сотрудников Большого. Это случилось после того, как 27 октября перед оперой в зале зазвучал гимн «Магутны Божа». В 19 часов, перед спектаклем, концертмейстер и два солиста оркестра обратились к зрителям и сказали, что музыканты не могут оставаться равнодушными к событиям в стране, к насилию против граждан, не могут «как ни в чем не бывало играть, петь и танцевать». Также некоторые артисты театра приняли участие в записи обращения культурных деятелей в поддержку Народного ультиматума. В их числе — Галанов и Сильчуков.
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