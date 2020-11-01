В Минск снова стягиваются колонны спецтехники

От Уручья в сторону центра поехали автозаки, водометы, «Рубежи» и бусы. У станции метро «Восток» была замечена колонна тентованных грузовиков и БТР. Тентованные авто и БРДМ, направлявшиеся в сторону проспекта Победителей, также видели на внешнем кольце МКАД, пишет Reform.by





Шеренга спецтехники стоит и у урочища Куропаты. В районе «Беларусьфильма» на станции метро «Московская» также замечены автобусы и бус.





На Октябрьской площади и площади Независимости выставляют заграждения.





Около 12-ти дня в беларусской столице начал пропадать мобильный интернет.