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В Беларуси начинаются осенние школьные каникулы

1 ноября у белорусских школьников официально начинаются осенние каникулы. Ученики будут отдыхать в течение недели. Первый учебный день после каникул – 9 ноября (понедельник).


Информации о том, будут ли каникулы продлены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, не поступало. Вторая четверть у школьников продлится по плану с 9 ноября по 24 декабря, после чего начнутся зимние каникулы.
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