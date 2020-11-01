Новые правила въезда в Беларусь: кого пустят в страну?





С 1 ноября Республика Беларусь вводит временное ограничение на пересечение границы для иностранцев и лиц без гражданства. Такое решение принял Совет министров в Постановлении №624 от 30 октября «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания». Закрытие границ якобы связано с «профилактикой COVID-19».





Издание kp.by объясняет, как будет работать граница во время действия ограничения.





1. Могут ли въезжать в страну граждане Республики Беларусь?





Да. Ограничения касаются только обладателей паспортов других государств и лиц без гражданства.





2. В каких пунктах пропуска действует ограничение на въезд иностранцев?





С 1 ноября иностранцев на белорусской границе будут разворачивать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, на железнодорожных вокзалах и речных портах.





Ограничение НЕ распространяется на Национальный аэропорт Минск, то есть с 1 ноября попасть в Беларусь иностранцы смогут только через аэропорт.





3. Кого пустят в Беларусь через закрытую границу?





Совет министров делает исключение только для некоторых категорий граждан. Среди них:





- иностранцы, которые являются супругами, родителями, детьми граждан Беларуси;





- иностранцы с разрешением на постоянное или временное проживание в Беларуси;





- иностранцы с разрешением на работу или подтверждением, что они осуществляют трудовую деятельность в Беларуси;





- приезжающие в Беларусь из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника.









А также:





- дипломаты; - представители официальных делегаций;





- представители учреждений, организаций, которые оказывают международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;





- водители при выполнении международных автомобильных перевозок, перевозок международных почтовых отправлений;





- поездные, локомотивные бригады поездов международного сообщения, экипажи судов внутреннего водного транспорта;





- граждане, осуществляющие перевозку стволовых клеток или органов для трансплантации.





Также могут въезжать граждане Российской Федерации, если они проезжают Беларусь транзитом по пути в Россию. Кроме них транзитом и в упрощенном порядке проезда участка дороги Славутич - Чернобыльская АЭС могут следовать иностранцы, которые работают на предприятиях в зоне отчуждения, везут грузы или реализовывают международные проекты по закрытию Чернобыльской АЭС.





4. Нужна ли самоизоляция?





Да, нужна, если граждане следуют из стран, внесенных Минздравом в перечень неблагополучных по коронавирусу. По данным на 31 октября, в списке есть Литва, Польша и Украина, и нет России и Латвии.





Таким образом, белорусы, а также иностранцы, которые являются их супругами, родителями или детьми, иностранцы с правом на временное или постоянное пребывание после въезда в Беларусь обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию. До истечения этого срока выехать за границу они не смогут.





То же правило распространяется и на иностранцев, попавших в страну через аэропорт: прибывшие из «красной зоны» отправляются на самоизоляцию.





Исключение делается только для сотрудников диппредставительств, сотрудников Государственной фельдъегерской службы, работников, которые доставляют специальные отправления, водителей международных перевозок и почты, членов экипажей воздушных судов, поездных бригад, судов водного транспорта. Освобождаются от 10-дневного карантина также те, кто выезжал за границу в служебную командировку.





5. Можно ли въехать с документом, что пройден тест на COVID-19?





Нет, пропуск через границу на основании справки о том, что у гражданина нет коронавируса, Беларусь отменила.